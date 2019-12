Börse in Frankfurt : Schwächelnder Dax hält sich knapp über 13.100 Punkten

Die am Montag zunächst leicht negative Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich gegen Handelsschluss verstärkt. Der Dax beendete den Tag mit minus 0,46 Prozent auf 13.105,61 Punkte knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief.

09. Dezember 2019, 17:51 Uhr

Der MDax hielt sich mit 0,13 Prozent im Plus und stieg auf 27 378,46 Zähler. Ähnlich wie hierzulande im Leitindex sah es auch europaweit aus.

Auf der Agenda stehen im Wochenverlauf die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank sowie die Wahl in Großbritannien. Am Sonntag könnten, falls es im Zollstreit nichts Neues gibt, weitere US-Zollmaßnahmen gegen China in Kraft treten. Und dies, nachdem China aktuellen Daten vom November zufolge die Auswirkungen Zollkonflikts mit den USA erneut zu spüren bekam: Die chinesischen Ausfuhren waren im vergangenen Monat überraschend gefallen.