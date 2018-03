Börse in Frankfurt : Schwacher Euro und gute US-Daten schieben Dax ins Plus

Der leicht nachgebende Euro und gute US-Konjunkturdaten haben den Dax wieder in die Gewinnzone gehievt.

von dpa

07. März 2018, 15:05 Uhr

Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,54 Prozent auf 12.179,81 Punkte. Eine schwächere Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen hiesiger Unternehmen erhöhen.

Im frühen Handel hatte noch der Rücktritt von Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater Gary Cohn auf die Stimmung gedrückt.

Für den MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, ging es um 0,10 Prozent auf 25.761,66 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,58 Prozent auf 2582,69 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte weniger deutlich zu.

Mit dem Rücktritt des weitgehend liberalen Cohn nimmt gleichwohl die Sorge zu, dass US-Präsident Donald Trump seine protektionistische Agenda ohne größeren Widerstand aus dem Weißen Haus durchsetzen kann. Trump hatte zuletzt Zölle auf Stahl und Aluminium angekündigt und gedroht, auf Gegenmaßnahmen mit weiteren Zöllen zu reagieren.

An der Dax-Spitze zogen die Anteilsscheine der Lufthansa um 3,66 Prozent auf 27,74 Euro an, nachdem die US-Bank Citigroup eine Kaufempfehlung für die Aktien ausgesprochen hatte. Ferner setzten die Papiere von ProSiebenSat.1 zur Erholung an und stiegen um rund 2 Prozent. Die Aktien der Deutschen Post legten nach einem verhaltenen Start zuletzt etwas zu. Bei den im MDax gelistete Unternehmen überwogen derweil die enttäuschenden Nachrichten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,43 Prozent am Vortag auf 0,46 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 139,30 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 159,46 Punkte zu. Der Euro notierte zuletzt bei 1,2423 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8050 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2411 (Montag: 1,2307) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8057 (0,8126) Euro gekostet.