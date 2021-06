Digitalsteuer : Scholz: Historischer Durchbruch bei Digitalsteuer erzielt

Bisher nutzen vor allem Großkonzerne wie Apple und Google Steueroasen, um ihre Gewinne möglichst gering zu versteuern. Dem wollen die G7 einen Riegel vorschieben - ein Modell dafür steht.

London | Weltweite Mindeststeuer und Besteuerung an dem Ort, an dem Gewinne erzielt werden: Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich wichtige Industrienationen auf die Pfeiler einer weltweiten Digitalsteuer verständigt. „Das ist jetzt die endgültige Weichenstellung“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in London. „Das ist der Durchbruch, den wir lange e...

