Energiekonzern : Schneller Dax-Aufstieg von Siemens Energy lässt Börse kalt

Nicht einmal ein halbes Jahr nach seinem Börsenstart steigt Siemens Energy in den Dax auf. Der Aktie nützt das nicht, doch Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser träumt schon von drei Siemens-Unternehmen in der Börsen-Bundesliga.

München | Siemens Energy hat den Sprung in die oberste deutsche Börsenliga auf Anhieb geschafft. Zum 22. März steigt die Aktie in den Dax auf, doch die in der Nacht verkündete Entscheidung der Börse nützte dem Papier zunächst nicht. Am Vormittag lag Siemens Energy mit knapp 30 Euro je Aktie im Xetra-Handel im Minus. Seit dem Börsengang Ende September hat die...

