Aus gesundheitlichen Gründen : Schmerzliches Ende der Ära Marchionne

Der Mann, der Fiat und Chrysler rettete, sollte eigentlich erst 2019 abtreten. Doch nun endet die 14-jährige Erfolgsgeschichte von Sergio Marchionne schon jetzt - erzwungenermaßen. Auch Formel-1-Pilot Vettel bekommt einen neuen Chef.

von dpa

22. Juli 2018, 13:38 Uhr

Konzernlenker Sergio Marchionne muss die Chef-Posten beim italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler und der Tochter Ferrari aus gesundheitlichen Gründen abgeben.

Wie ernst der Zustand des 66-Jährigen ist, machten die Mitteilungen der Unternehmen nach Dringlichkeitssitzungen der Aufsichtsräte am Samstag deutlich. An der Spitze von Fiat steht nun der bisherige Jeep-Chef Mike Manley. Und auch Formel-1-Pilot Sebastian Vettel bekommt einen neuen Chef: Fiat-Präsident John Elkann.

In «tiefer Trauer» teilte Fiat am Samstag mit, dass es im Laufe der vergangenen Woche zu unerwarteten Komplikationen gekommen sei, die sich in den letzten Stunden erheblich verschlechtert hätten. Marchionne könne seine Arbeit als Fiat-Chef sowie als Präsident und Vorstandschef von Ferrari nicht wieder aufnehmen, erklärten die Unternehmen.

Eigentlich sollte Marchionne an der Schulter operiert werden und sich davon schnell erholen. Doch seit Freitag kursierten Gerüchte, wonach Konzernspitzen auf der Suche nach einem Nachfolger seien.

«Ich bin zutiefst betrübt, von dem Gesundheitszustand von Sergio zu erfahren», erklärte Elkann. «Es ist eine Situation, die ein paar Jahre undenkbar gewesen wäre, und die uns alle mit einem Gefühl von Ungerechtigkeit zurücklässt.» Der Belegschaft schrieb der Manager den «schwierigsten Brief, den ich je geschrieben habe» und schloss eine Rückkehr von Marchionne aus.

Die italienischen Zeitungen schrieben am Sonntag vom «Ende einer Epoche». Der Italo-Kanadier war 2004 an die Fiat-Spitze gerückt, als das Unternehmen kurz vor der Pleite stand. Zehn Jahre später fädelte er die Übernahme des ebenfalls schwer angeschlagenen US-Rivalen Chrysler ein.

Seit der Fusion im Herbst 2014 stieg der Wert der Aktie um fast 350 Prozent - und damit so stark wie bei keinem anderen Unternehmen aus der Branche. Als elementares Vermächtnis von Marchionne gilt auch die Fokussierung auf Nischenmarken. Ex-Ministerpräsident Paolo Gentiloni würdigte seine «extraordinäre Arbeit», seinen Mut und seine Vision.

Dass nun Manley die Führung der Automobilgruppe übernimmt, steht in Einklang mit der Strategie für die kommenden fünf Jahre, die Marchionne Anfang Juni noch vorgestellt hatte. Als Ertragsperle des Konzerns steht Jeep bei der Zukunftsplanung im Fokus, der Erfolg wird vor allem Manley zugeschrieben. Der Brite gehört seit vielen Jahren zum Top-Management des Autobauers.

Der Übergangsprozess an der Spitze des Unternehmens war bereits eingeleitet worden, da sich Marchionne 2019 von dem Posten verabschieden wollte. Rückzugspläne bei Ferrari waren hingegen nicht bekannt. Zum Ferrari-Vorstandschef ernannte der Aufsichtsrat Louis C. Camilleri, der zuvor unter anderem leitende Positionen beim Tabakmulti Philip Morris innehatte.

In Marchionnes Zeit bei Fiat Chrysler fielen auch Vorwürfe, wonach der Autobauer ebenfalls bei Abgaswerten betrogen haben soll. Den Verdacht gab es nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Der Hersteller wies dies stets zurück.

Zum Ende seiner Karriere bei Fiat Chrysler hatte Marchionne sein letztes großes Ziel erreicht und die Schuldenfreiheit des Unternehmens für Ende Juni verkündet.

Als Ferrari-Präsident galt Marchionne in der Formel 1 als harter Verhandlungspartner. Er drohte bereits mit dem Ausstieg von Ferrari, wenn die Regeln, die ab 2021 in Kraft treten, nicht so sein sollten, wie Ferrari sich das vorstellt. Das Team von Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hatte er öffentlich mehrmals klar kritisiert.