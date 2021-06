Tourismus : Reisebuchungen steigen von Woche zu Woche

Viele Bundesbürger scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Allerdings sind nicht alle Altersgruppen gleich reisefreudig.

Bonn | Die Infektionszahlen sinken und die Reiselust der Menschen in Deutschland wächst. „Die wöchentlichen Neubuchungsumsätze steigen jetzt von Woche zu Woche an - in der dritten Maiwoche übertreffen sie sogar das Umsatzniveau, das vor Corona im Vergleichszeitraum 2019 gebucht wurde“, berichtete das Analysehauses Travel Data + Analytics (TDA). TDA wertet...

