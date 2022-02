Durchsuchung im Ammerland : Razzia in Fleischbranche: Billigfleisch statt Qualitätsware verkauft?

In Niedersachsen bahnt sich ein neuer Fleischskandal an, in den viele namhafte Produzenten hineingezogen worden sein könnten: Ein Unternehmen aus dem Ammerland soll Billigfleisch als Qualitätsware weiterverkauft haben. Auch von verdorbener Ware ist die Rede. Die Vorgeschichte zu diesem möglichen Skandal reicht Monate zurück.

Als die Ermittler Ende Januar bei dem Fleischproduzenten mit einem Durchsuchungsbeschluss anklopften, dürfte das viele in der Branche nicht überrascht haben. Es hatte sich zu diesem Zeitpunkt herumgesprochen, dass bei dem familiengeführten Unternehmen möglicherweise etwas nicht stimmte. Das hatte nach außen hin eigentlich einen tadellosen Ruf. Produk...

