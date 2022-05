Landesrapsblütenfest : Raps-Preise stark gestiegen: Anbau ausgeweitet

Nach zweijähriger Corona-Pause feiert Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende erstmals wieder das Landesrapsblütenfest in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Agrarminister Till Backhaus (SPD) meldete zu diesem Anlass am Freitag eine Ausweitung der Anbaufläche in diesem Jahr um 8000 auf 181.600 Hektar. Bundesweit wachse die Ölfrucht in diesem Jahr auf gut einer Million Hektar - ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 80.000 Hektar.

Hintergrund für die ausgeweitete Anbauf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.