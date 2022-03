Justiz : Prozess um Millionenbetrug zulasten Fielmanns: Start im Juni

Wegen Verdachts des Abrechnungsbetrugs bei der Sportförderung müssen sich ab Mitte Juni ein ehemaliger Mitarbeiter der Fielmann AG und fünf weitere Beschuldigte vor dem Landgericht Kiel verantworten. Die 9. große Strafkammer hat die Anklage gegen sechs Angeklagte zur Hauptverhandlung zugelassen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Das Verfahren gegen eine weitere Angeklagte wurde gegen Auflage in Höhe von 40.000 Euro vorläufig eingestellt. Die Frau muss diese an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Früheren Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft zufolge soll der entstandene Schaden bei rund 6,5 Millionen Euro liegen. Die Angeklagten sollen zwischen 2012 und 2015 zusammengearbeitet haben, um Abrechnungen in entsprechender Höhe für vorgeblich geleistete Sponsoring- und Marketingmaßnahmen, die gar nicht oder nicht in genanntem Umfang stattgefunden ha...

