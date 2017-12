Prämien-Theater

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Till H. Lorenz

erstellt am 20.Dez.2017 | 16:03 Uhr

Deutschland kann wieder durchatmen. Zu danken ist dies der Automobilindustrie. So oder so ähnlich scheinen es manche bei VW, Daimler, BMW und Ford in diesen Tagen zu sehen. Die Konzerne verlängern ihre Umtauschprämien für alte Dieselautos über das Jahresende hinaus. Offizielles Ziel der Kaufanreize ist es, Dieselautos mit hohem Stickoxidausstoß von der Straße zu holen – und so Fahrverbote in Städten wie Kiel zu verhindern. Die Aktion werde nun bis Ende März verlängert, „um die Luftqualität in den Innenstädten zu verbessern“, ließ sich Volkswagen-Vertriebschef Fred Kappler gestern zitieren.

Sicherlich: Die Prämien mögen in manchem Fall für einen Kunden günstig sein. Zumal zusätzliche Rabatte immer eine Frage des jeweiligen Händlers sind. Nur: Ein Geschenk der Konzerne an die Autofahrer sind sie mit Sicherheit nicht. Ihnen geht es darum, Risiken in den Bilanzen zu minimieren, das eigene Geschäft anzukurbeln und das Ganze mit vielen Nebelkerzen versehen möglichst positiv aussehen zu lassen.

Der Autoverkauf in Deutschland wurde nicht erst mit der Diesel-Problematik ausgebremst. Rabatte und Eigenzulassungen nahmen zuvor schon zu. Mit der Umtauschprämie wurde also lediglich eine weitere Stufe im Rabatte-Wahnsinn gezündet. Aus gutem Grund: Bei der Marke Volkswagen stand von Januar bis August in Deutschland beispielsweise ein dickes Minus beim Absatz in den Büchern. BMW kommt für Januar bis Ende September hierzulande ebenfalls auf ein Minus. Und bei Audi gab es bis Ende Oktober auch nur ein äußerst knappes Plus. Die Umtauschprämie dürfte daher mancher dieser Marken durchaus gelegen gekommen sein – als weiteres Rabatt- und Marketinginstrument. Zumal das Verschrotten der Fahrzeuge für die Autobauer noch aus einem anderen Grund von Interesse sein dürfte: Sie können damit ihr durchaus lukratives Leasing-Geschäft schützen.

Allein in den Büchern der VW-Tochtergesellschaft VW Leasing GmbH stehen mehr als 1,28 Millionen Fahrzeuge. Bei der Kalkulation der zugehörigen Leasingrate wurde jeweils ein bestimmter Restwert angenommen, den das Auto am Ende der Laufzeit haben wird. Doch der Diesel-Skandal bedroht diesen Restwert – und bringt die Kalkulation der Autobauer durcheinander. Sie müssen den Wert ihrer Leasingflotte abschreiben – und obendrein die Raten bei künftigen Leasingverträgen höher ansetzen, was die Nachfrage bremst. Beides kann nicht in ihrem Interesse sein. Also müssen alte Diesel-Fahrzeuge vom Markt verschwinden, um das Angebot zu verknappen und die Preise für gebrauchte Fahrzeuge zu stabilisieren. Ob diese Rechnung am Ende aufgeht, bleibt abzuwarten.

Haben wenigstens die Umwelt oder das Klima etwas von diesem ganzen Marketing-Feuerwerk? Zweifelhaft. Der VW-Konzern teilte beispielsweise gestern mit, dass seit dem Start des Prämienangebotes mehr als 70 000 Kunden ein neues Fahrzeug bestellt haben. Nach Angaben des Verbands der Deutschen Automobilindustrie sind in Deutschland aber 6,4 Millionen Fahrzeuge der Schadstoffklassen 4 oder schlechter unterwegs. Die Nachfolger von brillanten Konstrukteuren wie Gottlieb Daimler, Ferdinand Porsche und Carl Benz sehen sich nicht in der Lage, diese Fahrzeuge umzurüsten. Vielleicht haben sie aber auch einfach ein wenig gerechnet und sich daher für eine Umtauschprämie entschieden – denn bei der können die Konzerne nur gewinnen. Und sei es erst in der Verlängerung.