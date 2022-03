Dienstleistungen : Post installiert Hunderte Packstationen an Bahnhöfen

Packstationen an Bahnhöfen sehen künftig etwas anders aus: Eine Seite der Abhol-Automaten ist weiterhin gelb, die andere Seite blau. Die beiden Farben visualisieren einen Schulterschluss zweier Konzerne.

An Deutschlands Bahnhöfen will die Post in den kommenden Monaten Hunderte neuer Paket-Abholautomaten bauen. Der Konzern verkündete am Donnerstag eine Kooperation mit der Deutschen Bahn, der zufolge 800 sogenannte Packstationen auf dem Gelände der Bahn installiert werden - der Großteil von ihnen soll schon dieses Jahr einsatzbereit sein. Ein erster neue...

