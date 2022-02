Wirtschaft : Polizei schickt neuen Roboterhund in Essener Brandruine

Die Polizei will noch am heutigen Montag einen neuen Roboterhund in den ausgebrannten Wohnblock in Essen schicken. Das bestätigte eine Sprecherin der dpa. Die Ruine ist einsturzgefährdet und kann bisher nicht von Ermittlern betreten werden. Nach Angaben des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste soll der vierbeinige Roboter mit einer Kamera den Brandort erkunden.

Der 35 Kilo schwere Laufroboter war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Damals wurde erläutert, dass der vierbeinige Roboter mit Kameras und Sensoren zum Beispiel Katastrophenorte erkunden könnte. Am Montag sollte der Roboter - Spitzname „Herbie“ - in Duisburg vorbereitet und dan...

