Hasskriminalität : Polizei geht gegen Hass und Hetze vor: Kampagne startet

Mit einer neuen Kampagne will die Polizei in Niedersachsen gegen zunehmende Hasskriminalität vorgehen. Ziel sei, klarzumachen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum und Hass keine Meinung, sondern strafbar sei, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen in Hannover mit. Die Kampagne solle sensibilisieren, aufklären und den Unterschied zwischen Meinung und Straftat deutlich machen. Gleichzeitig sollten die Menschen dazu aufgerufen werden, nicht wegzuschauen, sondern Anzeige zu erstatten. Rechtswidrige Beiträge auf Social-Media-Plattformen müssten strafrechtlich verfolgt werden, anstatt sie nur zu löschen.

„Wir wollen deutlich machen: Es hat Kon...

