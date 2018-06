Börse in Frankfurt : Plus an der US-Börse beflügelt Dax

Der Dax hat am Donnerstag an die bescheidenen Gewinne der vergangenen Tage angeknüpft. Nach positiven Entwicklungen in den USA stieg der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,34 Prozent auf 12.874,17 Punkte.

von dpa

07. Juni 2018, 12:27 Uhr

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,29 Prozent auf 26.886,81 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax dagegen lediglich 0,02 Prozent auf 2842,62 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,60 Prozent bergauf.

Am Dienstag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Mitte März. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte ein neues Rekordhoch. Auch in Asien entwickelten sich die Aktienkurse freundlich.

Experten warnten angesichts der Entwicklung dennoch vor zu großer Euphorie für den Dax: Vor dem G7-Gipfel am Wochenende dürften die Anleger eine klare Positionierung scheuen, warnte Timo Emden von Emden Research. Derzeit überwögen noch die Hoffnungen auf einen Konsens der sieben großen westlichen Industriestaaten.

Auch von den Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed erwarten die Anleger kommende Woche geldpolitische Signale. Am Mittwoch hatten Aussagen von Bundesbankpräsident Jens Weidmann und von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet Erwartungen geschürt, dass Europas Währungshüter ihre milliardenschweren Anleihekäufe noch in diesem Jahr beenden könnten.

Aus den Unternehmen gab es am Donnerstag ansonsten wenige Nachrichten. Am auffälligsten waren die Aktien des angeschlagenen Handelskonzerns Steinhoff: Mit einem Kurssprung von mehr als 25 Prozent führten sie die Gewinnerliste im Kleinwerte-Index SDax an. Steinhoff bekommt von wichtigen Kreditgebern im Restrukturierungsprozess Rückendeckung. Im Zuge eines Bilanzskandals ist die Aktie inzwischen allerdings nahezu wertlos: Seit der damalige Chef Anfang Dezember 2017 gehen musste und der Konzern seinen Jahresbericht verschoben hatte, ist der Kurs um fast 98 Prozent eingebrochen.

An der Dax-Spitze setzten die Deutsche Bank und die Commerzbank ihre jüngste Erholung fort: Die Aktien der beiden Geldhäuser legten in einem freundlichen Branchenumfeld um 2,19 beziehungsweise 1,80 Prozent zu.

Beim IT-Dienstleister Bechtle mussten die Anleger einen Kursverlust von mehr als 2 Prozent auf 76,10 Euro verkraften, was den letzten Platz für die Titel im TecDax bedeutete. Hier belastete eine Verkaufsempfehlung der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Zur Wochenmitte hatte Bechtle bei 78,20 Euro noch ein Rekordhoch markiert.