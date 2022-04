LNG-Import : Planfeststellungsverfahren von Gas-Pipeline beginnt

Für die künftige Pipeline-Anbindung des geplanten Flüssigerdgas-Terminals in Wilhelmshaven beginnt nun das Planfeststellungsverfahren. Der Antrag auf Planfeststellung sei am Freitag eingegangen, teilte die zuständige Genehmigungsbehörde, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), in Hannover mit. Die Antragsunterlagen sind ab Donnerstag kommender Woche (5. Mai) im Internet und in den betroffenen Gemeinden in Sande, Friedeburg und Wangerland sowie in den Städten Schortens und Wilhelmshaven einzusehen. Binnen einer Frist von einem Monat können Einwände gegen das Vorhaben eingereicht werden.

Die neue Leitung ist nötig, um das impo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.