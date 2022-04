Wilhelmshaven : Pipeline soll LNG-Terminal an Erdgasnetz anbinden

Spätestens ab Anfang 2023 soll mit dem LNG-Import über Wilhelmshaven begonnen werden. Dann sollen die ersten Tanker mit Flüssiggas anlegen können. Was noch fehlt ist eine Pipeline.

Um das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven an das Gas-Fernleitungsnetz anzubinden, soll im Landkreis Friesland noch bis Ende dieses Jahres eine 30 Kilometer lange Pipeline entstehen. Zusammen mit einer schwimmenden Plattform, über die das verflüssigte Gas angelandet und regasifiziert wird, soll so spätestens ab Anfang 2023 ...

