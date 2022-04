Reisen : Personalengpässe bei Fraport - Einzelne Flüge gestrichen

Rund 170.000 Passagiere werden zur Osterzeit am Flughafen Frankfurt erwartet. Doch der Betreiber Fraport kämpft mit fehlendem Personal. Das könnte zu Verzögerungen führen.

Vereinzelte Flugausfälle und längere Wartezeiten am Frankfurter Flughafen: Urlauber müssen sich in der Osterreisewelle wegen Personalmangels beim Flughafenbetreiber Fraport auf Engpässe einstellen. Fraport-Manager Alexander Laukenmann sagte am Donnerstag, man ergreife zusammen mit den Fluggesellschaften und Dienstleistern verschiedene Maßnahmen. Dabei...

