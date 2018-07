BGH klärt : Pauschalurlauber bekommen eigenen Rückflug wohl erstattet

Eine Familie, deren Heimflug aus dem Türkei-Urlaub sich deutlich verzögert hatte, kann auf Erstattung der Kosten für einen eigenmächtig gebuchten Ersatzflug hoffen.

von dpa

03. Juli 2018, 11:14 Uhr

Der Veranstalter ihrer Pauschalreise muss ihnen die 1235 Euro aller Voraussicht nach zurückzahlen, wie sich am Dienstag in der Verhandlung des Streits am Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) abzeichnete. Die Richter wollten ihr Urteil am Nachmittag verkünden. (Az. X ZR 96/17)

Der Start des Rückfluges im türkischen Antalya hatte sich um mehr als zweieinhalb Stunden verzögert. Wegen des Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen wurde die Maschine nach Köln umgeleitet, von dort gab es einen Bustransfer. Die Urlauber - Mutter, Vater und zwei Kinder - wollten das nicht mitmachen und buchten am Flughafen ohne Rücksprache mit ihrem Reiseveranstalter einen anderen Flug zurück.

Grundsätzlich sind Pauschaltouristen verpflichtet, zunächst den Veranstalter zu kontaktieren und ihm eine Frist zu setzen, damit er das Problem lösen kann. Den Klägern kommt aber wohl zugute, dass sie darauf nicht ordnungsgemäß hingewiesen wurden. Die Information fand sich nur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie müsste aber in der Reisebestätigung stehen, so die Richter.