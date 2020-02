«Robuster Start» : Osram sieht Licht am Horizont - und einen kleinen Gewinn

Osram hat ein hartes Jahr hinter sich: Wichtige Kunden schwächeln, zudem tobte eine Übernahmeschlacht um den Konzern. Die Zahlen waren zuletzt tiefrot. Doch nun hat Osram einen kleinen Gewinn geschrieben.

Avatar_shz von dpa

06. Februar 2020, 15:19 Uhr

Der Lichtkonzern Osram hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres die roten Zahlen verlassen. Vom 1. Oktober bis 31. Dezember fiel ein kleiner Gewinn von 7 Millionen Euro an, wie Osram am Donnerstag mitteilte.

Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 81 Millionen Euro ausgewiesen. Auch das Gesamtjahr hatte Osram tief im Minus beendet. Der Umsatz stieg gemessen am Vorjahresquartal um gut 5 Prozent auf 873 Millionen Euro.

Osram-Chef Olaf Berlien zeigte sich erfreut über den «robusten Start ins neue Geschäftsjahr». Osram habe sich dem herausfordernden Marktumfeld angepasst. Die Sparprogramme hätten im ersten Quartal Wirkung gezeigt. Osram hat binnen eines Jahres die Zahl seiner Mitarbeiter von 26.000 auf 22.800 gesenkt. Neben den Sparprogrammen fiel hier aber auch der Verkauf des schwächelnden Leuchtengeschäfts Siteco ins Gewicht.

Osram leidet seit einiger Zeit unter der Schwäche der weltweiten Autoindustrie als wichtigster Kundengruppe. Hier sieht das Management auch weiter Unsicherheiten.

Noch offen ist, welche Folgen das Coronavirus für Osram haben wird. Es werde Auswirkungen haben, sagte Berlien. Doch man wisse nicht in welchem Maße. Osram hat zwei Werke in China, die aber nicht in der besonders vom Virus betroffenen Region liegen. Nur in einem ist die Produktion einem Sprecher zufolge eingeschränkt. Die Auswirkungen des Virus bekommt der Konzern dennoch zu spüren, weil Kunden nicht produzieren können. Osram erzielt rund 20 Prozent seiner Umsätze in China.

Das für Osram wichtigste Ereignis des abgelaufenen Quartals spielte für die am Donnerstag vorgelegten Zahlen keine große Rolle: Der österreichische Sensorspezialist AMS hatte im Dezember eine Mehrheit an Osram übernommen. Doch noch ist die Zusammenarbeit eingeschränkt: Solange es keinen Beherrschungsvertrag gebe, seien Osram und AMS weiter Wettbewerber, sagte Berlien. Man müsse den Mehrheitsaktionär wie eine dritte Partei behandeln.