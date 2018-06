Förderlimit bleibt bestehen : Opec+ weitet Ölproduktion um eine Million Barrel am Tag aus

Die Opec hat am Freitag vorgelegt, einen Tag später ziehen die Nicht-Opec-Länder nach. Mehr Öl soll in den Markt gepumpt werden, um eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen. Händler und Experten hatten aber mehr erwartet.

von dpa

23. Juni 2018, 16:36 Uhr

Nach der Opec hat sich auch die Runde der sogenannten «Opec+»-Staaten darauf geeinigt, den Ölhahn weiter aufzudrehen. Das selbst auferlegte Förderlimit bleibt dabei bestehen, soll aber in den kommenden Monaten auch tatsächlich ausgeschöpft werden.

Zuletzt hatten die kooperierenden Staaten rund eine Million Barrel (je 159 Liter) Öl am Tag weniger produziert, als vereinbart. Diesen Spielraum wollen die Erdöl-Exporteure nun wieder vollständig nutzen. Zu sinkenden Preisen wird das nicht zwingend führen. Daher wird auch das Benzin an deutschen Tankstellen wohl vorerst nicht günstiger.

«Die Situation hat einen Richtungswechsel nötig gemacht», sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih am Samstag nach dem «Opec+»-Treffen in Wien. So hätte etwa Indien die Opec darauf hingewiesen, dass der hohe Ölpreis ihre Wirtschaft belaste. «Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine zusätzliche Produktion von einer Million Barrel am Tag im zweiten Halbjahr nötig ist.» Welche Staaten mehr fördern dürfen, wurde noch nicht genau festgelegt.

«Ganz offensichtlich sind einige Länder nicht in der Lage, mehr zu produzieren», sagte Al-Falih. Experten gehen davon aus, dass nur Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait sowie das Nicht-Opec-Land Russland ihre Ölproduktion schnell hochfahren können. Al-Falih machte klar, dass Länder mit mehr Kapazitäten für andere einspringen werden.

Ende 2016 hatte sich die Opec gemeinsam mit zehn weiteren kooperierenden Staaten («Opec+») auf ein Limit bei der Ölproduktion verständigt. Dadurch produzierte die Opec seit Januar 2017 nicht mehr als 32,5 Millionen Barrel Öl am Tag. Die tatsächliche Produktion unterschritt dieses Limit in den vergangenen Monaten deutlich, weil vor allem das krisengebeutelte Venezuela seine Quote nicht erfüllen konnte. Weltweit wurden im Mai 97,86 Millionen Barrel Öl täglich angeboten, etwa ein Drittel davon von den Opec-Staaten.

Bereits am Freitag hatten sich die Opec-Staaten auf die neue Strategie geeinigt, der sich heute die kooperierenden Nicht-Opec-Länder anschlossen. Der Ölpreis legte trotz der ersten Entscheidungen am Freitag aber zunächst zu. Am Freitagabend kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 75,53 US-Dollar. Das waren 2,13 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 3,48 Dollar auf 69,28 Dollar.

«Der Markt hat mehr erwartet und entsprechend reagiert», sagte John Hall, Analyst des britischen Beratungsunternehmens Alfa Energy. So hatte etwa Russlands Energieminister Alexander Nowak mehrfach eine Erhöhung um 1,5 Millionen Barrel am Tag ins Gespräch gebracht. Andere Experten betonten, dass es im Vorfeld Sorgen gegeben habe, dass es zu keiner Einigung kommen könnte.

Für die Opec sowie die «Opec+» war es umso wichtiger, dass sie trotz unterschiedlicher Interessen zu einer Einigung gekommen sind. Die Delegationen hatten während der Treffen in Wien immer wieder betont, dass sie auch zukünftig auf die «Opec+» setzen wollen. «Diese Gruppe kann einen Unterschied machen», sagte der Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail Al-Mazrouei.

Am Samstag wurde in der «Opec+»-Runde daher bereits über ein Konzept für eine langfristige Kooperation auch über das Jahr 2018 hinaus diskutiert. Nowak bezeichnete das als «extrem bedeutsamen Schritt nach vorne». In den kommenden Monaten soll darüber weiter beraten werden. Details über das Konzept wurden nicht bekannt.

Die derzeit geltende Vereinbarung über die gemeinsamen Förderlimits läuft Ende des Jahres aus. «Unser Sektor ist einer der Motoren des Weltwirtschaftswachstums, einer der Motoren des Fortschritts», sagte Nowak. Daher gelte es, nun Strategien für die Zukunft zu entwickeln.