Rohstoffe : Ölpreise vor Opec-Sitzung gefallen

Beobachter erwarten, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Länder ihre Ölförderung erneut ausweiten. Das verändert die Preise.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Auf dem Markt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung des Ölverbunds Opec+. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,01 Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 8 Cent auf 88,12 Dollar. Zur Wochenmitte steht eine Sitzung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.