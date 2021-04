Treffen Opec+ : Ölpreise legen deutlich zu

Vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ zur Förderpolitik haben die Ölpreise kräftig zugelegt.

New York/London | Die Ölpreise sind am Donnerstag kräftig gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,05 US-Dollar. Das waren 1,31 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 1,35 Dollar auf 59,51 Dollar. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des Ölverbunds Opec+ zur Förderpolitik. Im Tagesverlauf beraten di...

