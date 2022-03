Statistisches Landesamt : NRW-Preise für Energie und Lebensmittel deutlich gestiegen

In Nordrhein-Westfalen sind die Preise für Energie in den vergangenen zwei Jahren um 24,6 Prozent gestiegen. Die Preise für Lebensmittel erhöhten sich zwischen Februar 2020 und Februar 2022 um 7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise um 6,7 Prozent.

Die Preise für Haushaltsenergie erhöhte sich dabei nach Angaben der Statistiker um 21,9 Prozent. Heizöl und Kraftstoffe verteuerten sich sogar um 34,1 Prozent. Bei Lebensmitteln stiegen die Preise für Speisefette und Speiseöle um 15,7 Prozent und die für Gemüse um 10,3 Prozent. Die geringsten Preissteigerungen verzeichneten die Statistiker bei Süßwaren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.