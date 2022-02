Wirtschaft : Niedersachsen hat keinen Überblick über Gasspeicher-Füllstände

Angesichts des Einmarschs Russlands in die Ukraine steigt auch die Sorge um die Gasversorgung. In Niedersachsen befinden sich rund 50 Gasspeicher - über den konkreten Füllstand liegen dem Land keine Informationen vor.

Wie voll die Gasspeicher in Niedersachsen sind, lässt sich nur schwer sagen. Dem Land liegen wegen fehlender gesetzlicher Voraussetzungen dazu keine eigenen Informationen vor, sagten am Freitag Sprecher des Umwelt- und Energieministeriums sowie des Wirtschaftsministeriums in Hannover. Bundesweit lag der Füllstand aller Gasspeicher bei rund 30 Prozent. ...

