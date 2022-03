Schifffahrt : Neues Projekt: Immobilien aus der Meyer-Werft

Große Metropolen am Wasser haben alle ein Problem: Die Flächen für Gebäude in Zentrallagen sind so rar wie begehrt. Gebäude auf dem Wasser könnten da eine Option sein. Die Meyer-Werft will die Nische nutzen.

Wer demnächst einen schwimmenden Hotelbau oder eine Villa über die Ems fahren sieht oder eine Feuerwehrwache auf Pontons über die Ostsee, der darf sich nicht wundern. Die 227 Jahre alte Meyer-Werft in Papenburg bleibt zwar dem Schiffbau treu, erweitert aber ihr Portfolio und setzt auf „Floating Real Estate”, also schwimmende Immobilien. „Es gibt dafür ...

