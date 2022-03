Kindergärten : Neue Internet-Karte zeigt Erreichbarkeiten von Kitas in NRW

Wie weit ist der Weg zur nächstgelegenen Kita? Antworten gibt ab sofort eine neue Internet-Karte des statistschen Landesamtes Nordrhein-Westfalen. Das Tool gibt einen Überblick über die Erreichbarkeit der nächstgelegenen Kita - zu Fuß oder mit dem Auto, wie IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. „In Köln und Bonn sind die Wege zu einer Kindertageseinrichtung landesweit am kürzesten“, hieß es. Dort lasse sich die nächstgelegene Kita zu Fuß im Schnitt in etwa sechs Minuten erreichen. Im Kreis Coesfeld dagegen sind die Wege am längsten. Dort sind durchschnittlich mehr als 25 Minuten Fußweg einzuplanen.

