Neue Handelswoche : Nach Russland-Sanktionen: Börsen in Asien schwächer

Der Invasionskrieg in der Ukraine macht sich auch an den Börsen von Tokio bis Hongkong bemerkbar - bis jetzt allerdings nur leicht.

Die asiatische Leitbörse in Tokio ist nach der Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine und der erhöhten Alarmbereitschaft seiner Abschreckungswaffen schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Der 225 führende Werte umfassende Leitindex Nikkei gab am Montag in den ersten 15 Handelsminuten um 170,09 Pun...

