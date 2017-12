Erotikhändler aus Flensburg : Nach Insolvenzantrag: Anlegerschützer skeptisch über Zukunft von Beate Uhse

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Till H. Lorenz

erstellt am 15.Dez.2017 | 14:48 Uhr

Flensburg | Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) beurteilt die Zukunft des Flensburger Erotikhändlers Beate Uhse skeptisch. Durch die Insolvenz in Eigenverwaltung könnten zwar Verbindlichkeiten abgeschnitten werden, sagte DSW-Landesgeschäftsführer Dirk Unrau am Freitag in Kiel. Doch das reiche nicht aus, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.„Die Frage ist, was bietet Aussicht, dass Beate Uhse wieder ins Geschäft kommt“, sagte Unrau. Es sei auch fraglich, ob die Insolvenz in Eigenverwaltung der richtige Weg sei, nachdem die Vorstände über viele Jahre Umsatzrückgänge und Verluste zu verantworten hätten.

Nach dem Krieg hatte Beate Uhse sich mit Schwarzmarktgeschäften durchgeschlagen, in den 50er Jahren einen Versandhandel unter anderem für Kondome aufgebaut und 1962 in Flensburg ihr „Fachgeschäft für Ehehygiene“ eröffnet – das war der erste Sexshop der Welt. 1981 formten Beate Uhse und ihr Sohn Ulrich die Beate-Uhse-AG. 18 Jahre später folgte der Gang an die Börse. Zu dem Zeitpunkt meldete das Unternehmen noch riesige Wachstumszahlen.

Die DSW habe Beate Uhse schon seit Jahren im Visier und werde sich bemühen, im Gläubigerausschuss vertreten zu sein. Betroffen seien nicht nur die Aktionäre, deren Vermögen vernichtet worden sei. Der Kurs der Beate-Uhse Aktie ist seit seinem Höchststand von mehr als 20 Euro kurz nach dem Börsengang 1999 auf nunmehr sechs Cent gefallen.

Schon seit Ende 2008 ist die Aktie ein Pennystock mit einem Kurs von weniger als einem Euro. Im Feuer stehen zudem 30 Millionen Euro aus einer Anleihe, die mit 7,75 Prozent verzinst ist und 2019 zurückgezahlt werden sollte.

Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hat der Erotikhändler Beate Uhse am Freitag beim Amtsgericht Flensburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Holding beantragt. Die operativen Tochtergesellschaften arbeiten unverändert weiter und der Vorstand sei zuversichtlich, das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren zu können, teilte der Konzern in Flensburg mit. „Der Vorstand der Beate Uhse AG, Michael Specht, hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Sanierung der gesamten Gruppe in Eigenverwaltung nachhaltig umzusetzen“, hieß es. „Damit halten die operativen Gesellschaften in Deutschland und den Niederlanden ihren Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrecht und die Handlungsfähigkeit wird gesichert.“

Unmittelbar betroffen sind damit zunächst nur zehn Mitarbeiter in der Holding, für die Insolvenzgeld beantragt werde. Insgesamt beschäftigt Beate Uhse 345 Mitarbeiter (Vollzeitstellen).

Hintergrund des Insolvenzantrags sind gescheiterte Bemühungen, eine Umschuldung im Zusammenhang mit einer Anleihe im Volumen von 30 Millionen Euro zu erreichen. Dabei habe keine Einigung mit den Gläubigern erzielt werden können. Daher habe die Zahlungsunfähigkeit der Beate Uhse AG gedroht. Mit Blick auf das angestrebte Insolvenzverfahren sagte Specht: „Wir haben damit einen Weg eingeschlagen, bei dem wir sehr zuversichtlich sind, die Unternehmensgruppe als Ganzes sanieren zu können.“ Die Anleihe hätte im Sommer 2019 zurückgezahlt werden müssen und ist mit 7,75 Prozent hochverzinst.

Wenn ein Unternehmen dauerhaft kein Geld mehr hat, muss es einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht stellen. Schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit sowie bei Überschuldung ist der Antrag Pflicht. In der Regel übernimmt dann ein Insolvenzverwalter das Ruder, die Geschäftsführung wird entmachtet. Unternehmen, die gute Aussichten auf eine Fortführung des Geschäftsbetriebs sehen, können bei Gericht ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen – so wie jetzt der Erotikhändler Beate Uhse. Das ist eine Variante des Insolvenzrechts, die statt einer Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens zielt. Wichtigster Unterschied: Die Geschäftsleitung bleibt dann im Amt, ihr wird allerdings ein sogenannter Sachwalter von außen zur Seite gestellt. Die alte Geschäftsführung behält damit große Teile der Verfügungsgewalt über das Unternehmen. Zugleich ist die Firma aber vor Vollstreckungen und Zwangsmaßnahmen von Gläubigern geschützt. Bekannte Unternehmen wie der Fernsehhersteller Loewe in Bayern, der Fahrradbauer Mifa in Sachsen-Anhalt und der Sport- und Freizeitgeräte-Hersteller Kettler aus Nordrhein-Westfalen hatten diesen Weg beschritten – zuletzt allerdings auch die nicht mehr aktive Fluggesellschaft Air Berlin.

Dass Beate Uhse in größeren Schwierigkeiten steckt, war schon länger bekannt. Das Unternehmen hatte zum wiederholten Mal die Vorlage des Jahresberichts für 2016 verschieben müssen und Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten korrigiert. Die Bilanz sollte nunmehr an diesem Freitag vorgelegt werden. Zuletzt hieß es, der Verlust (Ebit) habe für 2016 bei 6,2 Millionen Euro gelegen, bei einem Umsatz von 103 Millionen Euro. Den Geldbedarf für die nächsten Monate bezifferte der Vorstand im Oktober auf den „oberen einstelligen Millionenbereich“, also fast zehn Millionen Euro.

Der im April berufene Vorstandsvorsitzende Specht hatte im Juni seinen Finanzchef gefeuert und mit einer Unternehmensberatung den Finanzbereich und das Rechnungswesen gründlich durchleuchtet. Die Finanzaufsicht BaFin hat Beate Uhse bereits Zwangsgelder in Höhe von 220.000 Euro angedroht, weil das Unternehmen Hinweispflichten einer Aktiengesellschaft nach dem Wertpapierhandelsgesetz verletzt hat.

Unternehmen agierte seit vielen Jahren glücklos, verlor Geld und Marktanteile

Schonungslos analysiert der heutige Vorstand die Vergangenheit: „Die Gruppe hat in den letzten Jahren unter zahlreichen Managementwechseln und strategischen Fehlentscheidungen gelitten. Der Ausbau des Online-Handels wurde zögerlich und unsystematisch betrieben, wichtige Entwicklungen im stationären Handel wurden verpasst, die Produktpolitik war nicht strategisch, sondern zufällig und reaktiv.“ Zudem hätten die Online-Verkaufskanäle und die Filialen jeweils ein Eigenleben geführt und kein nahtlos übergreifendes Einkaufserlebnis geboten. Vorstandschef Michael Specht, seit April an der Spitze des Erotikhändlers, will nun die Unternehmensgruppe als Ganzes sanieren.

Nach Ansicht von Branchenexperten hat Beate Uhse vor allem zu spät das Ruder herumgeworfen in Richtung E-Commerce. Newcomer wie Eis.de und Amorelie holten mit einem frischeren Auftritt und modernerer Ansprache die Kunden im Internet ab. Ein Großteil des einschlägigen Sortiments wird zudem über die Handelsplattform Amazon verkauft. Wer dort zum Beispiel nach einem Vibrator für Frauen sucht, bekommt mehrere Dutzend Modelle in diversen Variationen präsentiert. Angaben über den Umsatz der Erotikbranche insgesamt sind nicht zu bekommen; zu unübersichtlich ist die Vielfalt der Händler und Vertriebswege und zu unscharf die Abgrenzung im Bereich Wäsche, Dessous oder Kosmetik.

Das Internet hat auch einen zuvor sicheren Umsatzträger bei Beate Uhse vernichtet: Pornofilme, die schon zu Zeiten der Super-8-Filme zum Beate-Uhse-Sortiment gehörten, sind heute gratis und unbegrenzt im Internet verfügbar. Mit Video-Kassetten und DVDs ist kein Geschäft mehr zu machen. Beate Uhse reagierte durchaus und versuchte schon lange, Paare und junge Frauen als Kunden zu gewinnen. Das Sortiment wurde mehrfach verändert, das Logo feminisiert, der berühmte Katalog eingestellt, doch nichts konnte den Niedergang stoppen. Die Kunden verbinden mit Beate Uhse ein leicht angeschmuddeltes Image von Porno, Rotlicht und Bahnhofsviertel und bestellen ihre Love Toys, Dessous oder Gleitmittel bei der Konkurrenz.

Die Zukunft hängt nun vom Erfolg des Vorstandschefs Specht ab, aber vor allem von den Eigentümern, vorneweg dem niederländischen Unternehmer Gerard Cok und den schleswig-holsteinischen Sparkassen. „Die wesentlichen Gläubiger des Unternehmens stehen der Sanierung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens positiv gegenüber und haben ihre Unterstützung für den Sanierungsprozess zugesagt“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Das dürfte die letzte Chance sein. Wenn Specht scheitert, bleibt nur die Erinnerung an einen großen Namen.

Das Ende eines Familienbetriebs und die heutige Unternehmensstruktur

„Beate Uhse“ war über Jahrzehnte hinweg ein Familiengeschäft; die Gründerin selbst ein prominentes Gesicht. Nach dem Börsengang und ihrem Tod 2001 wurde alles etwas leiser, zurückhaltender, versteckter. Kontrolliert wurde das Unternehmen nun durch diverse Holding-Gesellschaften, in der Schweiz, in Liechtenstein, hinter denen Mitglieder des Familienstammes Rotermund steckten. Heute hält keiner von ihnen noch nennenswerte Anteile an dem Unternehmen.

Beate Uhse: Die Geschichte des Untergangs

Ein gutes Drittel wird stattdessen über die Consipio-Holding des ehemaligen holländischen Geschäftsführers Gerard Cok gehalten, neun Prozent von der holländischen Global Vastgoed, einem Immobilienentwickler. Dritter Großaktionär: Die Venus Hyggelig GmbH – über diese Zweckgesellschaft mischt der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (SVGSH) im Sex- und Erotik-Geschäft mit. Als die Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa) bei der Übernahme des Konkurrenten ins Straucheln geriet und der Sparkassen-Verband helfen musste, war das Paket weiter zum SVGSH gewandert. Und dort liegt es unverändert bis heute.

(mit dpa)