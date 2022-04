Schiffbau : MV-Werften: Insolvenzverwalter nach Bieterrunde optimistisch

Im Januar hatte die MV-Werften-Gruppe Insolvenz angemeldet. Nach der ersten Bieterrunde spricht der Insolvenzverwalter nun von mehreren Interessenten. Eine Entscheidung soll bald fallen.

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften ist zuversichtlich, für die beiden verbliebenen Standorte des Unternehmens geeignete Abnehmer zu finden. Er peile eine Entscheidung für Ende Mai 2022 an, teilte Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Montag in Hamburg mit. Am vergangenen Freitag war eine erste weiche Frist für die Abgabe von Interessensbekundungen...

