Schiffbau : MV-Werften: IG Metall-Aktion am Mittwoch vor dem Landtag

Die IG-Metall will am Mittwochvormittag vor dem Landtag ihrer Forderung nach einer Verlängerung der Transfergesellschaft der insolventen MV-Werften bekräftigen. „Um den Übergang zu neuen Investoren zu ermöglichen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für neue Aufgaben zu schulen, fordern IG Metall Küste und Betriebsräte eine längere Laufzeit der Transfergesellschaft“, hieß es im Aufruf der Gewerkschaft am Dienstag. Aktuell seien noch 1500 Beschäftigte in der Transfergesellschaft, die Ende Juni ausläuft.

Zu der Aktion laden die Arbeitnehmerver...

