Drucker ohne Tinten-Haken : Multifunktionsgeräte-Test: Die „Flaschendrucker“ kommen

Tinte aus der Flasche? Ist die normalerweise nicht in Patronen, wenn es um Drucker geht? Das war lange Zeit so, aber es bahnt sich eine Zeitenwende an.

„Endlich richtig gute Drucker!“: Das Fazit der Stiftung Warentest zu ihrem jüngsten Vergleich von 14 Tinten-Multifunktionsdruckern fällt begeistert aus. Erstmals seit Langem habe man Geräte getestet, die gut drucken, scannen sowie kopieren („test“-Ausgabe 4/22). Und das ist noch nicht alles: Die besten Drucker im Test besitzen Tintentanks, in die sich ...

