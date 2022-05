Rheinisch-Bergischer Kreis : Motorradfahrer stürzt tödlich: Mitfahrerin schwer verletzt

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist in Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis gestürzt und wenig später gestorben. Seine 23-jährige Mitfahrerin wurde am Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Unfall in den Mittagsstunden bei schönem Wetter ist bisher ungeklärt. Die medizinische Hilfe kam für den Mann zu spät: Nachdem ein Rettungshubschrauber ihn in die Uniklinik gebracht hatte, erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

