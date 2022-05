Unternehmen : Mikrodarlehen: Land will mit Neuauflage Gründungen fördern

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Gründung von Unternehmen im Land ankurbeln. „Mit dem Mikrodarlehen sollen Existenzgründungen wieder stärker unterstützt werden. Oftmals fehlt es bei den Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen an finanziellen Mitteln bei den Betriebsausgaben oder die Einnahmen reichen am Anfang noch nicht aus“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Die Zuschüsse von bis zu 25 000 Euro sollen Gründungsplanungen - die in der Pandemie auf Eis gelegt wurden - wiederbeleben.

Mit der Maßnahme will das Ministerium d...

