Wirtschaftsministerium : Meyer rechnet mit deutlicher Tourismus-Erholung

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) rechnet damit, dass sich der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr deutlich erholen wird. „Die Reiselust der Deutschen ist zurück“, sagte Meyer am Dienstag auf einer digitalen Veranstaltung des ITB-Reisekongresses in Berlin. Nach zwei Jahren Pandemie habe doch jeder das Bedürfnis, jetzt wieder rauszukommen, Urlaub zu machen und neue Dinge zu sehen. Der Landestourismusverband geht demnach für das laufende Jahr von rund 31 Millionen Übernachtungen in MV aus.

Der Tourismus im Nordosten hatte nach den deutlichen Rückgängen im ersten Corona-Jahr auch 2021 einen Dämpfer erhalten. Von Januar bis Dezember waren dem Statistischen Landesamt rund 5,5 Millionen Gäste gemeldet worden - ein Minus von 9,9 Prozent im Vergleich zu 2020. Die Zahl der Übernachtungen war zugleich um 4,4 Prozent auf etwa 26,6 Millionen gesun...

