Wirtschaft : Menschen und Pakete in der Straßenbahn?

Straßenbahnen könnten in ein paar Jahren nicht nur Menschen, sondern auch Pakete durch die Gegend fahren. Wie das ablaufen würde, überlegen Forschende gerade.

Denn es ist so: Zu bestimmten Zeiten am Tag sind etwa Straßenbahnen oder Regionalzüge oft ziemlich leer. Gleichzeitig lassen sich immer mehr Menschen Kleidung, Spielzeug oder anderes in Paketen liefern. Deshalb dachten sich die Forschenden: Das könnte man doch nutzen und miteinander verbinden. Roboter könnten zum Beispiel den Transport der Pakete übern...

