Sozialleistung auf dem Prüfstand : Massenphänomen Hartz IV: 18 Millionen Betroffene binnen zehn Jahren

Kaum eine Staatsleistung ruft solche Emotionen hervor wie Hartz IV. Jetzt fordern auch Regierungspolitiker eine Reform.

von Basil Wegener, dpa

26. März 2018, 12:38 Uhr

Berlin | Hartz IV ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen – mit insgesamt 18,2 Millionen Hartz-IV-Beziehern in den vergangenen zehn Jahren. Doch jetzt könnte es eine Kehrtwende geben. Nicht mehr nur Linke, Aktivisten und Sozialverbände stellen sich gegen Hartz. Immer mehr Politiker auch von Union und SPD wollen das System umkrempeln – und verhindern, dass die neue Regierung nur ein bisschen an Hartz herumdoktert.

Kritiker sagen, dass Hartz IV nicht zu einem nachhaltigen Abbau der Arbeitslosigkeit und Armut geführt habe und sprechen von einer „Hartz IV-Falle“. Es sei eine Verschärfung der Situation zu beobachten. Vor allem die Möglichkeit der Sanktionierung sehen einige als Verstoß gegen die Menschenwürde.

Nicht nur wegen Jens Spahn ist Bewegung in die Sache gekommen. Kurz vor seinem Antritt als Gesundheitsminister hat der CDU-Politiker Hartz als ausreichend bewertet und damit wohl gezielt eine Welle der Empörung ausgelöst. Aber auch jenseits von Spahn debattieren viele über die Wirkung von Hartz und die Arbeitslosigkeit.

Foto: dpa

Kritik zum Koalitionsvertrag kommt von der als „Hartz IV“-Rebellin bekannt gewordenen Inge Hannemann: „Die Große Koalition 3.0 wird weiterhin so agieren wie in den letzten Jahren und das Arbeits- und Sozialministerium bleibt in der Hand der SPD. Die Rechtsverschärfungen in der Arbeitsmarktpolitik, hier Hartz IV, sind mir noch gut in Erinnerung.“

Merkel: Verunsichertes Land

Angela Merkel (CDU) beschrieb in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch Deutschland als ein verunsichertes Land, in dem sich viele Sorgen um die Zukunft machen. Ihre Koalition hat Vollbeschäftigung zum Ziel erklärt. Auch Menschen, die lange arbeitslos waren, sollen Perspektiven bekommen. So sollen 150.000 Langzeitarbeitslose mit Lohnkostenzuschüssen einen Job in Unternehmen, gemeinnützigen Einrichtungen oder Kommunen bekommen. Eine gute Lösung? Die staatlich bezahlten Jobs heißen sozialer Arbeitsmarkt. Merkel selbst sagt: „Er darf kein Ort der Aussichtslosigkeit werden.“ Sprich: Die Leute sollen eigentlich reguläre Jobs bekommen.

Anderen reicht das Ganze nicht. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Uwe Schummer (CDU), fordert ein neues Kapitel in der Arbeitsmarktpolitik. „Hartz ist nicht die letzte Antwort“, sagt er. „Wir wollen eine stärker beschäftigungs- und bildungszentrierte Politik machen, um Vollbeschäftigung zu erreichen.“

Der CDU-Arbeitsmarktpolitiker Kai Whittaker glaubt nicht, dass die Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag für Vollbeschäftigung reichen. „Da müssen wir eine Schippe drauflegen.“ Das Hartz-System sei in seiner heutigen Form nicht in der Lage, Menschen nach langer Zeit ohne Arbeit wieder einzugliedern. „Wir brauchen einen Neustart.“

SPD-Politiker wollen „solidarisches Grundeinkommen“

Auch in der SPD mehren sich die Stimmen gegen Hartz. Eine Alternative dazu verlangt etwa Parteivize Ralf Stegner. Schon länger wirbt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller für eine „Neue Soziale Agenda“ mit einem „solidarischen Grundeinkommen“: Die Mittel für Langzeitarbeitslose sollten besser verwendet werden, um für sie eine freiwillige und unbefristete Tätigkeit bei den Kommunen zu bezahlen.

Foto: Michael Staudt

In Flensburg möchte die Stadt ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ (BGE) testen: 1000 Euro im Monat für jeden – vom Arbeitslosen bis zum gut verdienenden Rechtsanwalt. Gleichzeitig könnte für Einkommensbezieher der Steuerfreibetrag entfallen, so dass Gutverdiener nicht unnötig vom Staat subventioniert werden Oberbürgermeisterin Simone Lange sagte unlängst bei einem Auftritt im Wahlkampf um den SPD-Bundesvorsitz, sie wolle sich für die „Agenda 2010“ des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder entschuldigen: „Da haben wir die Leute ein Stück weit im Stich gelassen“. Hartz IV nennt Lange „ein Prinzip der Bevormundung und Sanktionierung“. Sie plädiert statt dessen für ein „individuelles Recht auf armutsfeste Grundausstattung“ und will auch über ein bedingungsloses Grundeinkommen debattieren.

Auf Twitter schreibt Umweltminister Robert Habeck (Grüne): „Wir brauchen neues Garantiesystem.“

Die Zeit ist über #Hartz IV hinweggegangen. Wir brauchen neues Garantiesystem. https://t.co/20wZYiAcfl — RobertHabeck (@RobertHabeck) 25. März 2018

857.000 gelten als langzeitarbeitslos

Rund sechs Millionen Hartz-IV-Bezieher gibt es, viele haben noch einen Minijob. 857.000 gelten als langzeitarbeitslos. Guckt man sich die Tabellen der Bundesagentur für Arbeit genauer an, sieht man: Bewegung gibt es im System schon heute. Jeden Monat verlassen bis zu vier Prozent der Hartz-IV-Bezieher die Grundsicherung, eine ähnlich große Zahl kommt wieder in den Bezug. Rund drei Viertel der Betroffenen, die es aus Hartz heraus schaffen, kommen zumindest im nächsten Vierteljahr nicht wieder in den Bezug zurück.

Wer neu auf Hartz IV angewiesen ist, tut dies oft nicht auf Dauer, dies gilt vor allem für Jüngere. Bei den 15- bis 25-Jährigen liegt die Wahrscheinlichkeit, kürzer als ein Jahr im System zu bleiben, bei 53 Prozent, bei den 25- bis 55-Jährigen bei 46 Prozent. Bei ihnen liegt das Risiko, vier Jahre und länger Grundsicherung zu brauchen, bei 22 Prozent. Die über 55-Jährigen haben sogar ein Risiko von 45 Prozent, vier Jahre und länger auf Hartz IV angewiesen zu sein.

Begleitung statt Verwaltung

Der Beschäftigungsexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Holger Schäfer, meint, es sei zu wenig attraktiv, aus Hartz IV herauszukommen. „100 Euro werden nicht angerechnet, wenn man mit Hartz IV eine Arbeit aufnimmt.“ Ein Minijob lohne sich für einen Hartz-IV-Bezieher noch – schon ein Teilzeitjob oft nicht.

Doch wie könnten überhaupt mehr Betroffene einen Job finden? „Über die Hälfte der Langzeitarbeitslosen hat keine Berufsausbildung“, sagt der CDU-Politiker Whittaker. Viele sprächen nicht ausreichend Deutsch. „Wir tun viel zu wenig dafür, dass sich dies ändert.“ Schnellere Hilfe etwa bei Schulden seien nötig und rasche Therapieangebote auch bei Suchtkrankheiten.

Sein Parteifreund Schummer fordert kreative Instrumente. „Die Schlüssel sind Assistenz, Unterstützung, Begleitung der Arbeitslosen auf dem Weg in ein normales Arbeitsleben“, sagt er. „Hilfe zur Selbsthilfe statt staatlicher Reparaturbetrieb – das soll das Leitmotiv der Arbeitsmarktpolitik dieser Koalition werden.“ Mit Spannung wird erwartet, was Hubertus Heil (SPD) vorlegt. In seiner Antrittsrede im Bundestag sagte der Arbeitsminister: „Die eigentliche Frage ist, ob wir es schaffen, nicht Menschen in Armut zu verwalten, sondern die Chance auf ein freies und selbstbestimmtes Leben zu eröffnen.“

Die Regelsätze seit 1. Januar 2018 (Veränderung gegenüber 2017 in Klammern)