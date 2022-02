Wirtschaft : Luftsicherheitskräfte: Verdi ruft zu Ausstand auf

Zur Durchsetzung höherer Entgelte in der laufenden Tarifrunde hat die Gewerkschaft Verdi Luftsicherheitskräfte am Flughafen Köln/Bonn aufgerufen, am Mittwochmorgen vorübergehend die Arbeit niederzulegen. Ihr Landesbezirk Nordrhein-Westfalen wandte sich an Beschäftigte in der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle. Der Ausstand soll von 4.00 bis 24.00 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.

In zwei Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen wurde laut Verdi bisher keine Einigung erzielt. Sie vertritt nach eigenen Angaben bundesweit rund 25.000 Beschäftigte. Die Arbeitgeber hätten zwar ein Angebot unterbreitet, dieses sei jedoch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Das Angebot greift di...

