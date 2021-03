Mobilität : Lufthansa und Bahn wollen mehr Passagiere in die Züge holen

Von Hamburg nach München - am schnellsten geht das mit dem Flieger. Doch umweltfreundlich ist das nicht. Lufthansa und die Bahn wollen nun kunden- und klimafreundlichere Angebote entwickeln.

Frankfurt/Main | Angesichts wachsender Kritik an umweltschädlichen Inlandsflügen verbessern Lufthansa und die Deutsche Bahn ihre Zusammenarbeit. Mit durchgehenden Tickets und schnelleren ICE-Direktverbindungen sollen umsteigende Fernflugpassagiere dazu gebracht werden, mit dem Zug zum Drehkreuz Frankfurt zu reisen, wie die beiden Unternehmen am Montag in Frankfurt ...

