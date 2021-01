CPTPP : London will trans-pazifischem Handelsabkommen beitreten

Großbritanniens Mitgliedschaft in der EU ist Gechichte. Nun sieht sich die Regierung in London nach weiteren Möglichkeiten zur Stärkung seines Handels um. Der Blick geht Richtung Pazifik.

London | Genau ein Jahr nach seinem EU-Austritt will sich Großbritannien für eine Aufnahme in das Handelsabkommen der Pazifikanrainerstaaten bewerben. Das teilte die britische Regierung in der Nacht zu Sonntag mit. Zu den Mitgliedern des 2018 in Kraft getrete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.