US-Handelskrieg : Lighthizer: EU soll Ausnahmeregelung für Zölle erhalten

China warnt währenddessen vor den Folgen eines Handelskriegs. Welche Konsequenzen hätten Trumps Importabgaben?

von dpa

22. März 2018, 16:05 Uhr

Die EU soll Ausnahmeregelungen bei den von Trump verhängten Zöllen auf Stahl und Aluminium erhalten. Das sagte Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer am Donnerstag vor einem Ausschuss des US-Senats.

Trump hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, Zölle auf Importe von Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent zu verhängen. Die Zölle sollen an diesem Freitag in Kraft treten.

Zugleich will Trump offenbar stärker als bisher beabsichtigt China in die Mangel nehmen. Am Donnerstag will Trump ein bis zu 60 Milliarden Dollar schweres Maßnahmenpaket vorstellen, das vor allem auch dem Diebstahl geistigen Eigentums einen Riegel vorschieben soll.

Altmaier: „Nervenkrimi bis zur letzten Sekunde“

China warnte derweil eindringlich vor den Folgen eines Handelskriegs. Die parteinahe Tageszeitung „China Daily“ forderte am Donnerstag den Rest der Welt auf, sich Washington entgegenzustellen. Beobachter halten Gegenmaßnahmen aus Peking für möglich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor im Bundestag deutlich gemacht, die Bundesregierung setze auf Gespräche mit den USA – werde aber „notfalls unmissverständliche Gegenmaßnahmen ergreifen“. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger wird in der „Rheinischen Post“ am Donnerstag mit den Worten zitiert, er sehe die Chancen für eine Befreiung der EU bei unter 50 Prozent.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte im ARD-„Morgenmagazin“, die USA und Europa müssten sich zusammen für freien Welthandel einsetzen. Die Gespräche würden aber „ein Nervenkrimi werden bis zur letzten Sekunde“.

Was bisher geschah Trump hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, Zölle auf Importe von Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent zu verhängen. Die Zölle sollen an diesem Freitag in Kraft treten. Trump hatte die nationale Sicherheit als Grund für die Zölle angeführt. Die EU geht aber davon aus, dass es ihm vor allem darum geht, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie zu schützen. Die EU-Kommission hat bereits mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder gedroht. Diese sollen nur dann nicht verhängt werden, wenn es eine komplette Ausnahmeregelung für die 28 EU-Länder gibt. Die Handelsbeziehungen sind auch Thema beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag in Brüssel. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Handelsminister Wilbur Ross angekündigt, dass es zum Thema Gespräche auf Spitzenebene geben solle. „Wir haben uns darauf verständigt, unverzüglich einen Diskussionsprozess mit Präsident Trump und der Trump-Administration über Themen in Gang zu setzen, die uns gemeinsam Sorgen bereiten“, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Malmström und Ross. Ziel sei es, gegenseitig akzeptable Ergebnisse so schnell wie möglich zu erzielen. Bisher sind nur die US-Nachbarn Kanada und Mexiko von den angekündigten Schutzzöllen vorerst befreit. Sollte es zu vorübergehenden Ausnahmen für die EU und weitere Länder wie Australien und Argentinien kommen, würden sich die US-Strafmaßnahmen noch stärker als bisher geplant auf China fokussieren.

USA reagiert auf Chinas „wirtschaftliche Aggression“

Das Weiße Haus kündigte an, Trump werde Maßnahmen gegen Chinas „wirtschaftliche Aggression“ vorstellen. Grund sei die Verletzung von Urheberrechten und der Zwang gegenüber US-Firmen in China, Technologie zu transferieren.​ US-Medien berichten, Trump wolle einen Vorschlag von Lighthizer, der ein Volumen von 30 Milliarden Dollar an Zöllen und anderen Maßnahmen vorgeschlagen hatte, verdoppeln.

China reagierte auf den Vorstoß aus Washington mit Empörung. Die parteinahe Tageszeitung „China Daily“ forderte am Donnerstag den Rest der Welt dazu auf, sich Washington entgegenzustellen. „Da die Vereinigten Staaten ihren Kurs nicht zu korrigieren scheinen, sollten andere Länder aufhören zu hoffen, dass ihnen protektionistische Schüsse (durch die USA) erspart bleiben“, schrieb sie.

Beobachter glauben, dass China als Antwort Zölle auf US-Agrarprodukte wie Sojabohnen verhängen könnte. Davon wären gerade Landwirte betroffen, von denen viele als Trump-Unterstützer gelten. Auch könnten die Chinesen den US-Flugzeugbauer Boeing ins Visier nehmen und mehr Aufträge an den europäischen Konkurrenten Airbus vergeben.

Zoll ist nicht gleich Zoll: Sind Trumps Abgaben eine „Strafe“?

Als „Strafzölle“ beschreiben viele Beobachter den Schritt von US-Präsident Donald Trump, Stahl- und Aluminium-Importe mit hohen Abgaben zu belegen. Es gibt aber noch andere Funktionen, die Zölle erfüllen können – und manchmal auch dürfen. Eine Übersicht:

Schutzzölle Erhebt ein Staat oder Handelsblock eine Abgabe auf den Wert eingeführter Güter, dient dies dem Schutz der Anbieter im eigenen Land. So werden etwa die oft kritisierten Importzölle der EU für Agrarprodukte mit Unterstützung für Europas Landwirte begründet. Schutzzölle können auch die komplette Abschottung eines Marktes zum Ziel haben. Die EU-Staaten haben ihre Zuständigkeit in der globalen Handelspolitik an die Europäische Kommission in Brüssel delegiert.

Vergeltungszölle Diese Art lässt sich noch am ehesten mit dem Begriff „Strafzoll“ bezeichnen. Allerdings ist ein Grund für eine solche „Bestrafung“ in der Regel erst dann gegeben, wenn andere Handelspartner zuvor ihrerseits die Schranken erhöht haben. Kritiker werfen Trump vor, beim Stahl und Aluminium einseitig zu handeln – er selbst rechtfertigt die Zölle dagegen als Reaktion auf eine lange Benachteiligung der USA durch China und Europa im Welthandel. Vergeltungszölle können zulässig sein, auch innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO), die sich eigentlich den Abbau aller Handelshemmnisse auf die Fahnen geschrieben hat. Voraussetzung jedoch: Die WTO muss Regelverstöße durch ein Mitglied offiziell festgestellt haben. Erst dann dürfen andere zurückschlagen.

Anti-Dumping-Zölle Bietet ein Land bestimmte Produkte weit unterhalb des durchschnittlichen Weltmarkt-Preises an, kann die WTO außerdem Anti-Dumping-Zölle erlauben. Hiermit soll verhindert werden, dass andere Länder mit Billigware überschwemmt werden. Besonders China war häufig von solchen Dumping-Vorwürfen betroffen.

Erziehungszölle Staaten, deren Wirtschaft noch im Aufbau ist, haben besonders in den 1960er und 1970er Jahren zu diesem Instrument gegriffen. Dabei soll der eigene Markt so lange abgeschottet werden, bis er „reif“ und „erzogen“ ist und Güter selbst exportiert werden können. Einige Länder wie die früheren „Tiger-Staaten“ Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur waren mit dieser Strategie erfolgreich, sie sind heute selber Elektronik- oder Finanzgiganten. In vielen Entwicklungsländern funktionierte dieser Weg aber nicht.

Weitere Instrumente Neben Zöllen gibt es auch Beschränkungen der Importmenge oder Subventionen eigener Exporte. Bei den Gesprächen zum Handelsabkommen TTIP standen zudem technische Regeln und Umweltvorschriften im Fokus – auch sie können als „Zölle“ wirken, wenn sie kompliziert sind und teure Mehrfach-Genehmigungen erfordern.

Ein schwerer Konflikt könnte entstehen, falls die USA und ihre Handelspartner sich mit immer neuen Zöllen in eine Spirale hineinsteigern. Solche Wettläufe können Preise treiben und die Verfügbarkeit von Gütern einschränken. Auch Währungskriege – Staaten werten ihre Wechselkurse immer mehr ab, um eigene Exporte im Ausland billiger zu machen – gab es in der Geschichte schon mehrfach.

Für deutsche Unternehmen würden zwar die Auswirkungen von US-Strafzöllen als nicht massiv gelten. Indes wird befürchtet, dass Stahlprodukte anderer großer Herstellerländer wie Brasilien oder China zunehmend auf den europäischen Markt ausweichen. Das könnte eine „Stahlschwemme“ mit sinkenden Preisen auslösen und Jobs treffen.

Nach einer Studie im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Metalle könnte bei US-Zöllen auf Aluminiumprodukte bis 2019 der Aluminiumexport von Deutschland in die USA um 20 Prozent zurückgehen. Noch drastischer könnte sich auswirken, dass Importe aus China und Russland nicht in die USA gingen, sondern nach Europa.

Außerdem hatte Trump gedroht, im Fall von EU-Gegenmaßnahmen könnten Importe europäischer Autos mit einem Zoll von 25 Prozent belegt werden. Dies könnte vor allem deutsche Autobauer treffen.