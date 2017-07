Börse in Frankfurt : Leichte Verluste im Dax vor US-Arbeitsmarktdaten

Der Dax hat vor wichtigen Daten vom US-Arbeitsmarkt etwas nachgegeben. Der deutsche Leitindex stand im frühen Handel am Freitag 0,20 Prozent tiefer bei 12 357,02 Punkten, nachdem er am Donnerstag bereits unter Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik in Europa gelitten hatte.