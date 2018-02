Börse in Frankfurt : Leichte Erholung im Dax nach US-Börsenbeben

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch nach den weltweiten Börsenturbulenzen des Vortages erst einmal auf Erholung. Der Dax rückte in den ersten Handelsminuten um 0,31 Prozent auf 12 430,84 Punkte vor.

von dpa

07. Februar 2018, 09:43 Uhr

Der deutsche Leitindex erholte sich so etwas von seinen jüngsten Einbußen. Eine sechstägige Verlustserie, die sich am Dienstag zunächst mit einem deutlichen Kursrutsch intensiviert hatte, könnte damit zu einem Ende kommen.

Der Mittelwert-Index MDax gewann 0,46 Prozent auf 25 355,58 Punkte. Der TecDax der Technologiewerte stieg um 1,31 Prozent auf 2512,51 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um etwa 0,4 Prozent zu. Zuvor war der Dow Jones Industrial in New York nach seinem Absturz zum Wochenauftakt um mehr als 2 Prozent gestiegen.

Die Nervosität unter den Anlegern drohte jedoch hoch zu bleiben, wie der Kursverlauf am Vorabend in New York mit einem stetigen Auf und Ab zeigte. Außerdem verblieben die als Angst-Barometer angesehenen Schwankungsindizes wie der VIX auf hohem Niveau.