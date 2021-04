Statistisches Bundesamt : Konjunkturaufschwung? Mehr Aufträge für Industrie

Die deutsche Industrie hält Europas größte Volkswirtschaft in der Corona-Pandemie am Laufen. Die Auftragsbücher füllen sich. Ökonomen sprechen von einer Erfolgsgeschichte.

Frankfurt am Main | Steigende Bestellungen in der deutschen Industrie nähren die Hoffnung auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung trotz der Pandemie. Im Februar gingen 1,2 Prozent mehr Aufträge bei den Industrieunternehmen ein als im Januar 2021, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit ist der Ordereingang seit Beginn des Jahres den zweiten Monat in Folge gest...

