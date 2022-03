Stahlindustrie : Klöckner & Co erwartet weiter steigende Stahlnachfrage

Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Anziehen der Nachfrage. Dabei dürfte der Bedarf vor allem in den Kernmärkten Europa und Nordamerika steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg mit. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr gab Klöckner jedoch zunächst nicht. Das Unternehmen bekräftigte aber seine Erwartungen für das erste Quartal. So soll das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bei 130 Millionen bis 180 Millionen Euro liegen, nach 130 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Beim Umsatz geht Klöckner von einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorquartal aus.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehm...

