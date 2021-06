Protest bei Autobauer : Klimaaktivisten gegen VW - An Bagger und Schienen angekettet

Aktivisten, die sich mit Transparenten von Kohlebaggern abseilen: Auf einer Baustelle von Volkswagen in Wolfsburg ist es am Morgen zu ungewöhnlichen Szenen gekommen. Es geht um die Mobilitätswende.

Wolfsburg | Im Kampf um eine Mobilitäts- und Energiewende haben Klimaaktivisten sich an Bagger und Schienen beim Autobauer Volkswagen gekettet. Rund 40 Aktivisten der Gruppe „Runter vom Gas“ sammelten sich am Freitagmorgen an einer Baustelle und einem Kraftwerk bei Volkswagen. Nach eigenen Angaben seilten sich einige von ihnen mit Transparenten von Kohlebagger...

