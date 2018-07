Wirtschaft : Kieler Eis für die Saudis

Giovanni L. liefert kühle Köstlichkeiten in den Wüstenstaat – und treibt die Expansion in der arabischen Welt voran

von Margret Kiosz

27. Juli 2018, 17:21 Uhr

Die Speiseeisproduktion läuft momentan wegen der Hitzewelle bundesweit auf Hochtouren. In der saudiarabischen Hauptstadt Riad herrschen ganzjährig Temperaturen, bei denen die Nordeuropäer ins Stöhnen kommen. 42 Grad sind im Sommer normal. Im Winter sinkt das Quecksilber selten unter die 23-Grad-Marke.Kein Wunder also, dass dort ganzjährig Gefrorenes hoch im Kurs steht. Rund 12,5 Tonnen Eis aus der Kieler Gelato-Manufaktur „Giovanni L.“ werden deshalb jeden Monat über den Hamburger Hafen per Schiffscontainer auf die sechs Wochen lange Reise geschickt, um die „Giovanni L.“-Filiale im 4400 Kilometer entfernten Wüstenstaat zu beliefern. „Bis Ende des Jahres wird die Lieferung sogar auf 50 Tonnen ansteigen, denn wir werden sechs weitere Filialen in Saudi-Arabien eröffnen“, erklärte gestern die Sprecherin des Kieler Unternehmens Christiane Kühl.

Betrieben werden die Filialen von der saudi-arabischen „Food and Beverage Co. Ltd.“, die als Masterfranchiser auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und weiteren Staaten des vorderen Orients auftritt. „Food and Beverage“ ist eine Tochter der Almarshad Group, eine große Holding, die in Saudi-Arabien in den Bereichen Investment, Konstruktion, Industrie, Handel und Agrarwirtschaft tätig ist.

Im April 2017 eröffnete die erste Filiale in Riad. „Unsere ‚Giovanni L.‘-Systemcoaches waren vier Wochen vor Ort und haben das Personal geschult und die Eröffnungsphase begleitet“, berichtet Kühl . Auch wenn die Filiale bereits morgens ab sechs Uhr geöffnet habe, beginne der Hauptbetrieb frühestens um 16 Uhr. „Der höchste Umsatz wird erst zwischen 22 und 23 Uhr abends erzielt“.

Das Eis, das auf traditionellen italienischen Rezepten basiert und mit viel Handarbeit hergestellt wird, trifft offenbar genau den Geschmack der Saudis. Auch die Firmen-typischen Einrichtungselemente in Goldtönen sind entsprechen dem Stilgefühl des Nahen Ostens.

Speziell für den arabischen Raum wurden Sorten hergestellt, die vom Europäischen Halal Zertifizierungsinstitut (EHZ) und der Saudi Food and Drug Authority (SFDA) als Halal-Sorten freigegeben wurden. „Das ist ein schwieriger und aufwendiger Prozess, da jeder einzelne Rohstoff geprüft wird, bevor er zertifiziert werden kann“, berichtet die Firmensprecherin. So dürfen zum Beispiel alle verwendeten Zutaten weder Gelatine noch Alkohol enthalten. 48 Sorten sind momentan Halal-zertifiziert, das sind etwa 60 Prozent der verfügbaren „Giovanni L.“-Sorten.

Das Kieler Unternehmen, das bereits über 200 Franchise-partner und in eignen Filialen sein Eis verkauft, ist weiter auf Expansionskurs: „Gegenwärtig laufen Gespräche mit Kuwait, Dubai, Ägypten und Jordanien“. Bereits 1961 hatte der Großvater von Giovanni Lasagna seine erste Eisdiele am Steinhuder Meer eröffnet. 2005 gründete der Enkel seine eigene Firma, mit Sitz in Kiel. Die Gelato-Manufaktur befand sich anfangs im Citti-Park und zog später in das Gewerbegebiet an der Eckernförder Straße. Dort sind 55 Mitarbeiter beschäftigt – davon 15 in der Produktion. Sie stellten 2017 rund 1,6 Millionen Liter Eis her. Verwendet werden regionale Produkte, wie zum Beispiel Milch von der Holtseer Meierei. 20 Stunden nach dem Melken wird die Milch glücklicher schleswig-holsteinischer Kühe bereits in Kiel zu Eis verarbeitet.

Giovanni L. bietet Franchise-Nehmern drei Partnerschaftsmodelle: Die Variante Gio-Express benötigt nur 10 bis 15 Quadratmeter Verkaufsfläche und ist für Hochfrequenzlagen gedacht, an denen nur Eis verkauft wird. Gio-Medium-Standorte sind 15 bis 100 Quadratmeter groß, werden in kleineren Einkaufszentren installiert und bieten auch Kaffeespezialitäten an. Bei der Variante Gio-Grande (100-250 Quadratmeter) handelt es sich um vollwertige Eis-Cafés . Zudem gibt es Shop-in-Shop-Modelle.

