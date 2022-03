Tarifeinigung : Keine Warnstreiks: Mehr Geld für Flughafen-Sicherheit

Reisende können aufatmen: Für das private Sicherheitspersonal an Flughäfen gibt es der Gewerkschaft Verdi zufolge eine Tarifeinigung mit der Arbeitgeberseite.

Kurz vor dem Osterreiseverkehr haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf neue Tarifregelungen für das private Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen geeinigt. Weitere Warnstreiks rund um Ostern sind damit abgewendet, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Durchbruch gelang demnach in der sechsten Verhandlungsrunde, nachdem erst am Freitag die ...

