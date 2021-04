Wohnungsmarkt : Karlsruhe erklärt Berliner Mietendeckel für nichtig

Schlappe für Rot-Rot-Grün vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Berliner Mietendeckel verstößt gegen das Grundgesetz.

Karlsruhe | Der vor mehr als einem Jahr in Kraft getretene Berliner Mietendeckel verstößt gegen das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das Landesgesetz auf Antrag von FDP- und CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten für nichtig, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Mehr in Kürze! ...

