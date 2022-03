US-Konzern : Intel baut Chipfabrik in Magdeburg

Magdeburg bekommt eine neue Chipfabrik. Das teilte Intel am Dienstag mit.

Intel baut in Magdeburg eine große Chipfabrik. Das teilte der US-Konzern am Dienstag mit. Mit dem Projekt sind Milliarden-Investitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verbunden....

