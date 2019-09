Nach Touristik-Pleite : Insolvenzexperte für Thomas Cook in Deutschland bestellt

Der bekannte Insolvenzrechtsexperte Ottmar Hermann und weitere Juristen der Kanzlei Hermann Wienberg Wilhelm (HWW) sind zu vorläufigen Insolvenzverwaltern der deutschen Thomas-Cook-Reiseveranstalter bestellt worden. Das teilte das Amtsgericht in Bad Homburg auf Anfrage mit.

Avatar_shz von dpa

26. September 2019, 10:26 Uhr

Hermann war unter anderem Insolvenzverwalter des Cabrio-Herstellers Karmann und des Baukonzerns Philipp Holzmann. Weitere vorläufige Insolvenzverwalter sind Julia Kappel-Gnirs und Fabio Algari aus der Kanzlei HWW mit Sitz in Frankfurt.

Thomas Cook in Deutschland war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen, zu dem unter anderem Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen gehören, beschäftigt in Deutschland etwa 2000 Menschen.